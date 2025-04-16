消息指「牛肉乾」加至400元　超速罰款加五成

消息指，政府計劃提高違例泊車的定額罰款金額，由320港元加至400港元。另外，超速等19項交通違規事項的罰款額，亦初步計劃增加約五成，目標是今年內完成修訂。立法會交通事務委員會將於下周五(25日)開會討論有關罰款細節，以及停車收費錶的新收費水平。

運輸及物流局數據顯示，執法部門去年一共發出逾254萬張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，罰款總額8.14億港元，金額較當局原來預算為低。據了解，政府為打擊違泊問題，有意調高定額罰款金額，由現時的320港元加至400港元。

另外，超速、雙白線切線、衝紅燈、在黃格內停車、在禁區上落客、駕駛時使用手機等十多違規事項，據悉當局認為此類行為性質較嚴重，初步打算增加相關的罰款金額約五成，以加強阻嚇。

以超速為例，警方去年發出逾19.3萬張相關告票，涉及7,400萬港元罰款。以罰則加五成計算，若比速度限制高出每小時15公里或以下，定額罰款額會由現時的320港元加至480港元；若比速度限制高出逾每小時15公里、但不多於每小時30公里，罰款會由現時的450港元加至675港元；若比速度限制高出超過每小時45公里，罰款額就會由1,000港元增至1,500港元。