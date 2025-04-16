「港車北上」累計簽發14.4萬張通行證　「粵車南下」細節料年內公布

「港車北上」2023年7月起實施，運輸及物流局表示，截至上月底，運輸署已累計簽發約14.4萬張封閉道路通行許可證予「港車北上」申請人，每5至6輛合資格的車輛中便有一輛參加。當局透露，特區政府正與各內地單位積極探討「粵車南下」的詳細方案和實施安排，預期今年內公布細節。

運流局書面回覆議員提問指，截至上月底，運輸署已累計簽發約14.4萬張封閉道路通行許可證予「港車北上」申請人，每5至6輛合資格的車輛中便有一輛參加。大橋的使用量亦屢創新高，當中「港車北上」佔約四成。同時，「港車北上」預約出行數目，已增加至今年第一季的每月約6.1萬至8.2萬之間，較去年同期的每月約4.2萬至6萬之間，增加達36%至45%。當局表示，粵港兩地政府一直密切留意「港車北上」的實施情況，適時推行優化措施為申請人提供更佳便利和出行體驗。

被問到「粵車南下」計劃的實施時間表及詳情，當局僅指，特區政府正繼續與各內地單位積極探討「粵車南下」的詳細方案和實施安排，預期會在今年內公布細節。