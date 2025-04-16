議員引市民指預算案「拎中產嚟開刀」　高官一毫子都不減共度時艱？

立法會今日(16日)二讀辯論撥款條例草案，議員李鎮強指財金官員必須正視中產及夾心階層人士所面對的困難，有不少中產市民認為預算案是「拎中產嚟開刀」。

他指雖然預算案有部分支援措施只是減半，而非取消，但是中產人士的確面對不少壓力。他舉例雙職家庭打工、養家、交稅，也要照顧父母、聘請外傭、照顧子女，但是無法申請福利，剩餘金錢「所剩無幾」。他認為財金官員要平衡各方，未來提供針對中產的補助。

身兼社聯主席的議員管浩鳴不滿預算加大力度削減社福機構資源，政府採取「一刀切」的做法，做法並無認真考慮過社會的實際需求，亦未能合理分配資源，對多個社會服務範疇造災難性後果。

他指有長者反映，儘管公務員凍薪不減薪，但他們的福利開支就年年增加，高官連一毫子都不用減，但到開刀的時候就先向長者和弱勢社群，難道如此就是「共度時艱」？他認為政府應重新考量取消「一刀切」削減開支的做法，豁免削減社福機構的撥款。他又亦期望政府可以承諾，待未來政府財政狀況好轉時，可以將撥款回復至正常水平。