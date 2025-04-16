去年扣車較2023年上升近1成　商用車司機稱執法過嚴影響生計

據執法部門披露，去年扣留及檢驗的車輛數目為2,129輛，較2023年的1,951輛上升了約9.12%。商用車司機指，打擊違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》過於嚴厲，已影響業界正常運作及司機生計。執法部門表示，就違反規例所採取的執法行動屬恒常職務。

而就執法部門轉介而發出的車輛檢驗令數目在不同的車輛分布中漲跌幅亦不同，當中去年的士為44輛，2023年為42輛；小巴去年為10輛，2023年為9輛；貨車去年為357輛，2023年為540輛。同時，2023年和去年執法部門就未符合規例申請傳票作檢控的數字，去年為5,157，2023年為5,785。

執法部門表示，按2023年和去年全港領牌車輛數目計算，被執法部門扣留及檢驗的車輛數目（包括所有車種如私家車和商用車）只佔領牌車輛0.3%。至於運輸署就執法部門轉介而發出的車輛檢驗令方面，獲發出檢驗令的的士、小巴、巴士和貨車的數目，亦只佔同類型領牌車輛0%至0.5%。而大部分需接受檢驗的的士和小巴均能一次通過檢驗。