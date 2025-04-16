議員斥政府行政架構多冗員　不少部門浪費資源首長絕少問責

公務員只凍薪不減薪惹起市民不滿。議員李梓敬今日(16日)在立法會二讀辯論撥款條例草案時，指政府的龐大行政架構、公務員編制超過18萬人，在經常性開支裏面，公務員薪金和津貼約佔4成，且架構裏面存在不少冗員，部分部門的工作效率低劣，架床疊屋的情況經常發生，質問政府在削減開支的時候，為何不從精簡公務員架構方面入手，或透過改善行政效率作為節流措施的首要考量。

他指根據審計署報告，不少政府部門都存在資源浪費的情況，有些項目超支數以億港元計，但相關部門首長卻絕少因為管理不善而被問責。政府提出在2027年之前削減1萬個公務員的編制職位，可是這些職位很多是透過自然流失或減少招聘而達成的，對市民來說無疑是表面工夫，而不是真的大刀闊斧徹底瘦身。反觀美國富商馬斯克透過AI和自動化，大量解僱冗員精簡架構，就算他的公司遭到破壞，得罪了許多人，但仍堅持下去，而政府就應該要有這樣的氣魄。

他認為政府應該更謹慎地考慮每一項削減開支的措施，如果只是盲目地向小中產和基層「開刀」，會令人質疑是否能解決問題，還是更加激化社會矛盾，令市民對政府失去信心？

針對中產的狀況，他指香港中產家庭普遍面對高昂樓價、沉重的按揭負擔、子女教育的龐大開支，加上醫療壓力，薪金追不上通脹，生活的擔子愈來愈重。他指政府提出削減福利、調整差餉的補貼，以及取消2,500港元學生津貼等，對於小中產家庭來說簡直是雪上加霜。他質疑政府在削減開支的過程當中，有否充分考慮到小中產家庭的慘況。他形容中產人士是社會的重要支柱，努力工作交稅支持香港的經濟發展，但偏偏政府對他們的支援是最少的。為何政府每一次削減開支都首先向這一群沉默的大多數來「開刀」？

他指市民的期望是很卑微，只是希望政府可以真正體現與民共度時艱的精神，而不是每一次有財政壓力就從小中產和基層市民身上開刀。政府應該從自身做起，認真檢視每一個部門的資源運用效率，精簡架構、降低行政開支，而不是將負擔直接轉嫁在最無助的市民身上，尤其不應令基層和小中產的家庭承受更多的壓力。