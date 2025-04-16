借陶瓷工藝品魚目混珠　天津遠洋船檢7000萬元走私電子零件

本月4日，海關展開打擊海上走私行動，期間鎖定一艘準備前往天津的遠洋船，並且檢查一個報稱載有陶瓷工藝品的40呎貨櫃。當關員進行X光檢查時，發現貨櫃內的影像深淺不一，顯示貨物排列較為凌亂及不一致。其中部分貨物的顏色較淺色，密度較低，與其報稱的陶瓷工藝品輪廓相符；但在貨櫃中間及深處則見到呈長條形的可疑陰影，明顯不屬於工藝品，令關員懷疑當中藏有走私貨物。

關員經進一步檢查後，從貨櫃內搜出大批未列艙單貨物，包括電腦配件、集成電路、光碟機及電路板等，市值超過7,000萬港元。海關相信，由於內地對這些電子貨物的需求殷切，相信因此吸引不法分子進行走私；若然成功偷運該批貨物，料可逃避約700萬港元稅款。案件仍在調查中，不排除之後會有人被捕。

人員補充，案中的不法分子是將未報關的電子貨物，收藏於已報關的陶瓷工藝品底層，藉此魚目混珠；同時，不法分子亦以一些已解散的公司作為寄件登記人，企圖逃避偵查。海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。