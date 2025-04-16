12%智障人士照顧者壓力爆煲　調查揭70%人「帶病護弱」

智障人士自理能力較差，身體機能亦較早衰退，令照顧他們的家人身心俱疲。香港家庭福利會的壓力追蹤調查，發現約70%照顧者自評壓力程度高，接近12%程度達最高，形容是「壓力爆煲」，近半感到抑鬱、恐懼及焦慮以致影響日常生活。團體又發現70%照顧者有病在身，「帶病護弱」情況普遍，促請港府加強及長遠規劃相關支援。

照顧者楊女士患有高血壓及手肩痛，仍獨力照顧20多歲須食碎餐的智障兒子、家中高齡父親、以及需不時到院舍探望丈。全天候照顧者的她表示，心理壓力沉重，時刻提醒自己不能病倒，晚上淺眠。她目前最希望兒子能早日獲派宿位入住，幫忙減輕照顧壓力。相似的情況並不罕見。

家福會在去年7至8月分兩階段訪問共92名使用轄下綜合家庭服務中心的照顧者，發現過半數受訪照顧者61歲或以上，大部分是智力障礙人士的父母，當中不少正照顧成年智障人士，近半屬中度智障。過半人獨力照顧智障人士。他們自評壓力程度，以10分為最高，有12人表示達10分的「爆煲」水平；多達70%人達6分或以上，顯示照顧者壓力程度普遍偏高。

接近90%照顧者反映出現不同程度的身心不適反應，包括睡眠問題、感到抑鬱、恐懼及焦慮以致影響日常生活，以及健康問題等。近70%照顧者指有病在身，當中逾半指自己患有長期病，其次分別有約30%患情緒病及長期痛症。追蹤調查發現，有近40%受訪照顧者認為一年後，其壓力程度轉差，皆因缺乏他人分擔照顧責任、長期重複性的照顧工作，以及缺乏休息時間等。

照顧者均期望安排智障人士入住宿舍，但幾乎全部正輪候服務，平均輪候時間長達11年，有受訪者稱已等了20年以上，過去皆因宿舍地點偏遠、照顧者難以探訪等原因而無法成功配對。他們期望縮短輪候入宿時間及增加上門支援服務。

家福會指出，現時對智障人士的統計欠缺全面，政府在統計殘疾人士時只能估算智障人士人口，建議政府及早掌握相關數字及居住地區等數據，在長遠規劃服務設施時，優先在智力障礙人口居住的地區設置相關設施；亦倡議在現行的康復服務中央轉介系統評估，如發現照顧者正獨力照顧智障人士，或患嚴重疾病或高齡，應安排緊急服務配。