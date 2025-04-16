酒店房強姦16歲女　廿歲前科男廚師判囚7年半

曾犯非法性交罪的20歲男廚師，前年在九號風球下，跟一名16歲女童到天水圍嘉湖海逸酒店飲酒聊天，被控在酒店房內強姦女童。男廚師經審訊後，被陪審團裁定一項強姦罪成，今（16日）被判入獄7年半。法官斥被告有性罪行前科，應更謹慎行事。

現年20歲男被告葉泳鋒，報稱任職廚師。庭上透露，被告曾犯與16歲以下女童非法性交罪，在2023年1月被判18個月感化令。在本案中，他被控於2023年10月8日，在天水圍嘉湖海逸酒店某房間強姦X。X案發時16歲。辯方進一步求情時指，被告跟X相差不遠，被告沒有精心策劃，犯案是受酒精影響，一時控制不到情緒，愚蠢下干犯控罪，坦言人誰無過，冀法庭寬大處理。

法官判刑時指，本案有多項加刑因素，包括創傷報告顯示，X因事件承受心理困擾，有持續不良影響；X事發時只有16歲，屬於不能保護自己的年齡；過程中沒有使用安全套。法官指，被告有性罪行前科，應格外謹慎行事，強調受酒精影響不構成減刑理由，以7年半監禁作為量刑起點，案中沒有減刑因素，總刑期為7年半。

案件編號：HCCC306/2024