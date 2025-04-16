拳打女友致重傷不治　法官斥被告行為惡毒　菲籍男判終身監禁

一名菲律賓男子涉嫌在2021年12月的一次聖誕聚會後，疑受酒精影響，跟女友「吵大鑊」，並曾在灣仔住所拳打女友，令對方重傷至失禁。女友於送院10日後不治。上述菲律賓男子願意就事件承認誤殺罪，但否認謀殺罪；惟控方不接納其答辯，繼續檢控他謀殺罪。案件今日（16日）在高院審結。陪審團退庭商議約4小時後，大比數裁定被告謀殺罪成。法官形容被告行為惡毒，依例判被告終身監禁。

現年45歲的菲律賓籍被告Valencia Bernie Macatangay，在港任職傭工。他被控於2022年1月2日在香港，謀殺Quiabang Ivy Villaluz。控方透露，被告願意承認誤殺罪，但控方不接納，案件上月開審，至今日審結。今日早上11時許 ，法官完成引導陪審團，4男3女陪審團隨即退庭商議，至下午約3時得出裁決，以6比1 裁定被告謀殺罪成。辯方沒有求情陳詞，法官依例判被告終身監禁。

控方開案陳詞指，事發時被告是死者的男友。2021年12月22日，兩人出席聖誕聚會後返回灣仔劏房單位，兩人開始爭吵，期間被告襲擊死者，包括毆打死者的頭部。死者有多處瘀傷，不能如常站起或進食，甚至出現失禁。控方指，被告應知道死者需要接受治療，但他沒有打「999」或叫救護車。直至翌日，被告叫其他住客看望死者，對方隨即報案。死者在12月23日晚上入院。她留院10日後，於2022年1月2日獲宣告死亡，死者死因是腦出血。

案件編號：HCCC226/2023