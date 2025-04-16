港大團隊研計算工具　如拼圖識別分組　冀助解決病毒細菌耐藥性

病毒、細菌不斷演變，部分更已經對抗生素產生「抗生素抗性基因」（ARGs），威脅抗生素治療成效。香港大學工程學院今日（16日）公布，學院的研究團隊成功開發名為「Argo」的計算工具，透過採用「長讀長測序」方式，能精準追蹤環境樣本中的ARGs，有助進行實時監測並能掌握其傳播途徑，以制定相應預防措施。

張彤指出，目前常用的基因定序技術是「短讀長測序」，可識別的基因讀段約為150個鹼基對，但此方式難以獲取ARGs宿主信息，難以進行風險評估及傳播追蹤。而新技術「Argo」則採用「長讀長測序」方式，可識別由1,000至20,000個鹼基對組成的基因讀段，能快速識別及量化環境宏基因組中的ARGs。

負責領導研究的工程學院土木工程系教授張彤形容，新計算工具的過程就像「拼圖遊戲」中，按「顏色」為拼圖分類，研究人員會先按照共同特徵為基因讀段碎片分組，以更容易識別其位置，且其錯誤分類比率更低。團隊期望，新技術未來能幫助應對微生物耐藥性（AMR）的全球問題。