推動人寵共融　當局研容許狗入食肆　強調需考慮社會接受程度

愈來愈多港人愛養寵物，有議員關注如何推動人寵共融，例如容許狗隻進入商場食肆等。當局回應稱，正審慎研究有否空間放寬相關限制，但強調社會上有不同意見，檢視法例時須考慮公眾衞生、食肆營運環境等因素。就多宗毒殺狗隻案件均懷疑涉及使用鼠藥等除害劑，當局亦無意推出購買除害劑實名登記制，指會對日常購買除害劑的市民造成不便。

據統計處最近一次於2018年進行調查顯示，全港約有24.1萬個住户飼養貓或狗，佔所有住户的9.4%，涉及約18.4萬隻貓及約22.1萬隻狗。截至去年，已植入晶片及領牌的狗隻數目為約15.8萬隻。議員李世榮關注當局有否措施推動人寵共融及加強保護動物，例如應否容許寵物狗進入食肆或允許乘客攜帶寵物使用公共交通服務等。環境及生態局局長謝展寰回應稱，對於應否容許寵物狗進入食肆，社會上有不同意見，當局正就其他地區的做法和經驗作出調研，審慎研究有否空間放寬相關限制，強調在檢視相關法例時，需要考慮不同因素，包括公眾衞生、食肆的營運環境，以及社會的接受程度等，指本港食肆一般面積狹窄，需顧及寵物狗在狹迫而多人，或有多種不同狗隻的環境下的反應，以及對其他食客可能產生的影響。

至於在考慮是否允許乘客攜帶寵物使用公共交通服務時，謝續指，營辦商需要考慮和平衡不同因素，包括實際營運情況、車廂的空間和載客量，寵物在乘車環境的反應，以至對其他乘客可能產生的影響。現時部分公共交通營辦商，如渡輪和的士可酌情決定是否容許乘客攜帶寵物乘搭，港鐵亦將試行計劃，容許乘客按照特定的規定和時段攜帶寵物貓狗乘搭輕鐵。

李亦稱，近年多宗毒殺狗隻案件均懷疑涉及使用鼠藥等除害劑，問當局會否修例規定市民購買除害劑時須實名登記。當局指，已透過多渠道的教育及宣傳活動，積極推廣正確使用除害劑的信息，但考慮到購買除害劑的實名登記會對市民日常購買這些用品造成不便，而且執法人員亦難以透過購買者的登記紀錄識別意圖毒害動物的人士，因此推出實名登記計劃對防止毒害動物的作用不大。