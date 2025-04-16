斥連年赤字　轟政府節流無效　有議員表明反對預算案

立法會今日(16日)二讀辯論撥款條例草案，有議員表明反對預算案。他指曾多番要求政府必需留意《基本法》107條，量入為出、力求收支平衡的財政原則，同時避免赤字。結果去前的赤字1186億，去年更高達1,439億港元，今年赤字1,629億元，儘管經修訂之後的數字有微調，但巨額赤字的情況是毋庸置疑的。

他指財政司司長由2017/18年開始的第一份財政預算案，至今已是第九份，當中有五份至六份是見紅的。政府採取的一系列工作，譬如行政會議和立法會議員凍薪，措施只是雞毛蒜皮裏面的蒜皮中的蒜皮，其實應該要削減政府冗員，政府說減1萬個職位，實際上可節省的金額卻沒有明確數字。

過去一星期的特別財務委員會當中，他發現有些部門人數減了，但開支仍然很大，而答案就是因為加薪，換言之，即是節流沒有功效。較早前在財務委員會提出2020年香港電台約750人的編制花10億元開支，當時是有合約僱員和外判工；事隔5年，港台減省了合約僱員、購買中央電視台的節目而毋須製作，而幾年間的通脹不足2%，但今日的開支竟高達15.5億元，增幅高達55%。

他指假如自已是財政司，必定會削港台的支出，強調掌管財政的崗位需講求勇氣，畢竟財政已經捉襟見肘。他指澳門只得幾十萬人口，卻連續多年向市民派錢，對比之下，香港的財政狀況令人心如止水，最後他表明反對預算案。