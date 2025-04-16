外送平台撤出　逾200名外送員求助　工會促盡快立法添保障

有外送平台本月7日結束香港業務，有逾1.2萬名外送員受影響。有工會表示，早前接獲超過200名外送員求助，工會已安排他們到勞工處落案，期間亦積極尋求方法與外送平台溝通，但遲遲未能收到正面回覆。工會促請政府盡快立法，明確平台外送員身份，並承擔對外送平台公司的監管責任，切勿再逃避問題。

服務業總工會自由工作者分會指出，平台外送行業問題積弊已久，無論是2021年12月UberEats撤離香港，或是2022年快遞平台ZEEK欠薪事件，均反映平台公司不斷逃避監管責任，並在勞工法例的灰色地帶中榨壓員工。工會續指，平台外送行業已形成多年，但政府仍未立法保障，認為平台外送員的權益零保障情況只會愈加嚴重，持續上演新事件。

工會促請政府盡快立法，明確平台外送員身份，重視外送員應有的權益，同時借鑑內地司法經驗，制定與僱傭條例相約的僱員保障水平。同時，破欠基金保障亦應涵蓋平台外送員，若平台公司無力支付薪酬，破欠基金可發揮補底作用。工會又指，政府應承擔對外送平台公司的監管責任，建立勞資官三方協商平台，加強協助與溝通，適時改善工作條件及優化行業標準。工會又要求戶戶送正視外送員的正當訴求和勞工權益，妥善地作出遣散安排。