應對全球關稅戰　政黨倡銀對特殊需要客戶作體恤安排

有政黨促請政府及時採取措施支援商界。

為應對全球關稅戰，有政黨向政府提多項建議，要求及時採取措施支援，包括銀行要對特殊需要客戶作出體恤安排、金融機構提供特別貸款、簡化企業借貸流程、優化中小企融資擔保計劃等。

身兼行政會議成員的林健鋒指中小企在本港經濟命脈佔全香港企業總數98%，建議當局多管齊下，協助企業獲得銀行融資，維持現金流，希望銀行給予中小企寬限，彈性處理個案，例如容許企業延期還款，幫助企業解決資金周轉困難等。

他又要求金融機構提供特別貸款，協助企業開拓新業務和新市場，密切監察，確保銀行切實執行金融管理局支援本地中小企指引，以免出現無理要求還款或增加抵押，影響他們的運作，最後要簡化企業借貸流程，減輕中小企操作難度。

該政黨認為當局要進一步優化中小企融資擔保計劃，延長還息不還本的安排12個月，探討推出升級版中小企免息貨款計劃，提供中小企市場推廣基金等。

被問及即將前往美國，林健鋒除指不應該拒絕民間交流外，又認為美國業界有很多說話說不出，因此面對面交流的做法很恰當。

他又指關稅戰令美國廠商及零售商成為受害者，瘋狂加關稅沒有人會得益，損人不利己，了解到很多美國入口商看淡市場，相信他們將率先「跪低」，又重申香港是零關稅地區，歡迎任何人來港投資。