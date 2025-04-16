香山旅遊峰會今閉幕　林建岳指大灣區為香港旅遊發展奠定里程碑

首次在香港舉行的世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會今日(16日)圓滿閉幕。峰會期間展開逾570組生意洽談，意向交易額近2億元人民幣。一眾與會嘉賓參與本地遊，體會香港國際都會的獨特魅力與多元文化。旅發局主席林建岳指出，粵港澳大灣區為香港和區域內旅遊業的發展，奠定了里程碑，香港將繼續發揮「超級聯繫人」的角色，深化與大灣區及國際市場的合作。

峰會於昨今兩日(15、16日)舉行，吸引來自超過40個國家、60個城市及本地共約800位嘉賓，包括城市市長、副巿長、各國駐港大使及國際組織代表，及業界領袖及與旅遊業界相關的持份者出席。北京市文化和旅遊局局長、世界旅遊城市聯合會秘書長郭懷剛透露，已組織超過100家旅行商展開逾570組洽談，達成意向交易額近2億元人民幣，並發布《2025世界旅遊經濟趨勢報告》，攜手60多個旅遊城市發出《香港倡議》。

另外，與會嘉賓在峰會前分別參與不同行程，包括參觀海洋公園及最新的大熊貓館，並乘坐觀光船遊覽香港仔避風塘，體驗昔日的漁村文化及漁民生活；或乘坐昂坪360纜車欣賞全球最高的戶外青銅坐佛——天壇大佛，沿途遠眺南中國海和昂坪高原；或乘坐山頂纜車登上太平山頂俯瞰香港全景，並參加水上的士維港遊，賞維港兩岸景色；以及乘坐開篷巴士探索九龍市區，並到訪天后廟。

一眾嘉賓表示，在行程中體會到香港既有現代城市的繁華，亦有傳統文化的深厚底蘊。無論是自然景觀、歷史遺跡，還是現代藝術與文化，都能提供豐富多樣的旅遊體驗。他們又說，香港獨有的城市活力與中西交匯的特色，引人入勝，令人留下深刻印象。

2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會由世界旅遊城市聯合會及香港文化體育及旅遊局主辦，並由世界旅遊城市聯合會秘書處、北京市文化和旅遊局及香港旅遊發展局承辦。