本港再輸入2206個航空業外勞　包括510名地勤及472名機坪服務員

運輸及物流局今日（16日）宣布，運輸業輸入勞工計劃──航空業第三輪申請的審批工作已經完成，已向所有申請人發信通知申請結果，第三十輪共批准了34間公司，共2206個配額的申請，當中批出最多的工種為地勤人員，共批出510個，其次為機坪服務員及機艙工作員，分別批出472及328個配額。

計劃的第三輪申請期為3月18日至31日，期間有34間合資格申請配額的公司申請共3292個輸入勞工配額，涵蓋計劃下所有10個工種。經運輸及物流局、勞工處和香港機場管理局代表組成的跨部門聯絡小組審批後，運輸局常任秘書長決定批准34間公司，共2206個配額的申請，即首兩輪申請後所有未被使用配額。在審批及分配配額時，該小組已經充分考慮申請者的業務發展需要以及計劃要求，包括有關本地員工與輸入勞工比例以及進行本地招聘的要求等所有相關因素。

在計劃下，獲批的合資格公司須就每名輸入勞工向機管局每月繳交400港元，而機管局亦會撥出與申請人繳交總額相約的款項，有關款項會繼續用以補貼負責機場運作的本地前線員工的交通費用。在完成第三輪申請後，計劃下的6300個配額已全數批出。運輸及物流局會適時公布計劃的未來路向，包括輸入勞工合約到期的安排。

計劃於2023年7月推出，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許航空業輸入勞工，以紓緩人手嚴重短缺的問題，支持香港航空業持續發展。經過兩輪申請後，共有4094個配額已被使用，涵蓋計劃下所有10個工種。