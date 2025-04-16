VTC學費下學年上調5.5%　每年平均加至3萬元

職業訓練局(VTC)下學年將加5.5%學費，增幅與8間資助大學相同，每年學費平均增加至約3萬港元。副執行幹事任影嬋今日(16日)出席傳媒午宴時表示，VTC過去10年都沒有調升過學費，經考慮通脹、財務狀況等因素後作出上述決定。執行幹事唐智強則指，會為有需要學生提供財政援助，不會有學生因加學費而無書讀。

VTC續指，2024/25學年的非本地生人數顯著上升，入讀高級文憑課程的非本地生人數有約600人，較2023/24學年大幅增加，入讀高級文憑的非本地生大部分來自內地，其中約一半來自廣東省；海外地區包括加拿大、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓等。

VTC又指，計劃在觀塘茶果嶺興建可容納約6,000人的新校舍，主體工程原定在2030年完成，惟唐智強透露受政府財赤影響，計劃尚未獲當局撥款，預計落成時間需要延遲，不過他亦指出VTC有足夠儲備，有需要時可調撥資源進行工程。

教學方面，因應AI成為大趨勢，VTC各專業範疇的學科會加入行業相關的AI應用知識，裝備學生於其行業所需的AI技能，，HKIIT亦將於2025/26學年新開辦「應用人工智能高級文憑」課程，課程將裝備學生生成式AI、語言模型、影像處理和電腦視覺的知識和技術，學生可學習利用不同的AI模型。另外，VTC會為全體教職員提供培訓，助教師有效地將AI工具融入教學及引導學生體驗AI學習，優化課前準備、課堂教學及課後評估等。此外，亦會資助教職員按所屬專業的需求參與培訓。