82%受訪市民撐加重虐待動物罰則　議員倡最高監7年及罰款100萬元

近年來殘酷對待動物案件時有發生，但判罰阻嚇力成疑。調查發現，81.4%受訪市民認同香港需要訂立動物福利法，加重虐待動物罰則，增強阻嚇性。有議員斥防止殘酷對待動物條例拖足多年仍未做修訂，認為當局可以在減少有爭議部分後，先就提高刑罰及降低門檻等立法，建議加強嚴重傷害動物個案罰則至罰款100萬港元及監禁7年，以加強保障動物。

議員劉國勳指，目前法例門檻過高，因為執法部門要證明施害者有故意殘害對待動物的意圖才能定罪，令案件搜證、檢控難度大幅增加，所以有必要修例涵蓋更多虐待和疏忽照顧動物的情況。目前法例最高刑罰是罰款20萬元和監禁3年，但據資料顯示，2022年至2024年每年的檢控宗數分別只有20宗、23宗和32宗；判罰分面，最高罰款為2023年的5,000港元及監禁1年，可見遠較法例上限相差甚多。

他認為要提高罰則，建議加強嚴重傷害動物個案罰則至罰款100萬港元及監禁7年，又期望可引入可公訴罪行，令起訴時間不受期限影響，讓執法人員有更多時間處理複雜或嚴重個案。就動物友善方面，建議政府跨部門檢視法例，循序漸進放寬動物出行限制，建立一個動物友善城市。他舉例指，目前有巴士、鐵路容許一乘客攜帶寵物上車，但部分政府設施都不容許寵物入內，希望政府拆除鬆博修改食物業規例，容許市民帶寵物到食肆，留港消費帶動寵物經濟。

另外，由多個關注動物團體組成的聯盟早前以網上及實體問卷形式，就香港寵物友善政策及動物福利法作意見調查，成功收回1,119份問卷，有飼養與沒有飼養寵物者各佔約一半。81.4%受訪市民認同香港需要訂立動物福利法，加重虐待動物罰則，增強阻嚇性；59.6%受訪者支持容許寵物進入食肆；66.2%的受訪者支持寵物進入公共交通工具。另外，在飼養寵物受訪者中，96.4%人士因需要照顧寵物而留港消費，整體受訪者中亦有64.8%人士認為寵物可以帶動本港經濟。

聯盟指，去年逾30宗龜隻墮樓案件的報案，至今沒有1宗獲通知有調查結果；當在山上發現非法放置捕獸器時報案，只獲回覆應找漁護署處理；另有過百宗懷疑毒狗事件的報案，不足10宗能成功聯絡動物罪案專隊處理。聯盟希望當局能加強前線執法人員調查動物受虐案件的培訓，提升對動物案件的敏感度及加強處理力度，以在最短時間內減少動物傷亡。