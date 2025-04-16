市監總局推37條重點舉措　助民企發展

市場監管總局周二（15日）印發《貫徹落實民營企業座談會精神重點舉措清單》（下稱《清單》），提出37條重點舉措，透過破除壁壘、推動公平競爭，強化監管、着力整治亂象，精準幫扶、開展靠前服務三大「組合拳」，支持民營企業發展。

在破除壁壘、推動公平競爭方面，《清單》提出完善經營者集中監管規則體系，幫助民營企業更精準地識別競爭合規風險。同時，部署開展整治濫用行政權力排除、限制競爭專項行動，民生領域反壟斷執法專項行動和公平競爭審查抽查，破除參與市場競爭各種障礙。

針對強化監管、着力整治亂象方面，《清單》提出加強涉企收費政策措施合規審查，制定網絡交易平台收費行為合規指南，規範平台收費行為。開展整治涉企亂收費專項行動，在重點領域加強違規收費抽查檢查。至於精準幫扶、開展靠前服務方面，《清單》要求發揮部門職能優勢，開展廣告合規助企、「信用＋服務」、小微企業質量認證提升、檢驗檢測促進產業優化升級等行動，落實各項精準幫扶政策。

市場監管總局表示，下一步將抓好落地落實，及時回應民營經濟關切，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，切實推動民營經濟高質量發展。