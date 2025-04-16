廣東宣布昨正式入汛　較2024年遲11天

廣東省防汛防旱防風總指揮部周二（15日）發通知宣布，全省當天進入2025年汛期，較去年入汛日期（2024年4月4日）遲了11天。通知指出，該省當前已進入強降雨、強對流多發季節，各地各部門應加強監測預警，強化風險研判全面排查隱患，落實防禦措施。

通知要求，加強山洪地質災害隱患點、中小河流、病險水庫、城市低窪易澇區、在建工地、危舊房屋等重點部位風險隱患的動態排查治理，發現一處、整改一處；加強水利工程調度，嚴禁汛期水庫違規超汛限運行；加強城市排水管網疏通和排澇設施檢修維護，確保排水暢通；提前制定危險區域群眾轉移安置方案，做到應轉盡轉、應轉早轉。

在內地，大部分地區只有一個汛期，華南地區4月至6月本已多雨，前汛期期間降雨主要是冷暖氣流交匯等原因形成強對流雨，後汛期通常於7月至10月，期間降雨主要受到颱風、熱帶輻合帶等熱帶天氣系統影響。每年3月至4月，廣東、廣西、福建、海南其中一個省區，累計50%或以上監測站出現日降雨量大於或等於38毫米，即可宣布華南地區正式入汛。自1961年以來，廣東多為華南入汛最早地區。