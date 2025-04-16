香山旅遊峰會馬場閉幕　利子厚：發揮賽馬旅遊吸引力

利子厚指賽馬運動是香港獨有的文化，有助提升國際文化交流與合作的地位。

「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」今日(16日)舉行閉幕式，香港賽馬會在跑馬地馬場款待與會嘉賓代表，積極推廣賽馬旅遊。馬會主席利子厚祝賀本屆峰會圓滿成功，並特別指出，賽馬運動扎根本港多年，是香港獨有的文化，不僅吸引全球旅客，更有助提升香港作為國際文化交流與合作的地位。馬會將繼續與港府及旅發局緊密合作，充分發揮賽馬旅遊的全球吸引力。

文化體育及旅遊局羅淑佩表示，賽馬運動作為香港文化的重要基石，已延續逾百年歷史。它不僅是體育競技，更承載著多元價值。馬會通過融入文化體驗、美饌佳餚及娛樂元素，持續豐富這項活動的內涵；同時圍繞四大「+旅遊」方向，打造獨具魅力的旅遊產品與項目，以創新方式展現香港獨特多元的城市魅力。今次峰會嘉賓歡聚跑馬地馬場，正好完美體現「+旅遊」概念的發展策略。

馬會又指，致力配合發展賽馬旅遊的方向，提升香港世界級賽馬及國際聯繫的優勢。上月，馬會與香港中旅（集團）有限公司簽署合作備忘錄，雙方將在賽馬旅遊、文化交流及青年發展等領域展開合作，共同開拓內地與香港的旅遊新機遇。