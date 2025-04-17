旋轉拍賣平台釣魚連結　勁呃4300萬元

網購騙案愈趨頻繁，詐騙手法層出不窮，本港去年錄得11,559宗網購騙案，較前年飆升二成九，損失金額超過3.56億港元，較前年上升八成七，平均每宗騙案損失約3.1萬港元。網購騙案熱門貨品包括演唱會門票、旅遊套票、衣服、化妝品、家具電器、電子產品、嬰兒用品及網上遊戲等，最大一宗損失近300萬港元，涉及交易貨幣兌換。執法部門發現有騙徒利用旋轉拍賣平台Carousell釣魚連結進行詐騙，涉款約4300萬港元。

報法部門表示，整體科技罪案輕微下跌，由前年34,112宗，跌至去年33,903宗，減少約百分之零點六。損失金額由前年55億港元，跌至51億2900萬港元。去年共有10,496人涉及各類型騙案及洗黑錢罪行被捕，較前年上升近一成四，其中約7700人為傀儡戶口持有人。隨着啟德體育園在今年3月啟用，將來會有不少大型活動，預計有騙徒看準機會，在網上平台聲稱有內部門票出售，藉此進行詐騙。去年網購騙案當中涉及演唱會門票佔比超過一成五，損失接近1,800萬港元。另外，復活節假期及家庭節日臨近，騙徒會藉此售賣主題樂園或相關旅遊門票詐騙。

2024年演唱會門票相關最大宗損失個案，一名40歲本地女子於去年4月至5月期間，經Telegram群組購買演唱會門票後沒有收到門票，被騙300港元。及後，有自稱為娛樂公司職員聯絡受害人，誘使受害人向他以折扣優惠購買多張演唱會門票，其後再以多個藉口要求受害人過數。在一個月內，受害人合共轉賬256次，被騙接近100萬港元。

去年常見的網購騙案犯案手法有3種，第一類為Facebook網購專頁騙案，第二類為新興的旋轉拍賣平台Carousell釣魚連結騙案，第三類為彈票黨騙案。在Carousell釣魚連結騙案中，詐騙手法主要有兩個步驟，即要求賣家提供電郵地址以進行所謂的「付款流程」、以及在虛假的Carousell付款平台輸入自己的個人及帳戶資料。

據了解，該拍賣網在去年8月推出一個平台收款功能，客戶可透過平台付款和一些配送去完成交易，但有騙徒透過此平台收款功能進行詐騙。騙徒會假扮成買家，向賣家提出使用上述平台收款功能付款，聲稱願意支付運費，並要求賣家提供電郵地址收取Carousell款項。其後，賣家會收到騙徒寄出的一個虛假電郵，賣家按指示輸入資料及按入該超連結，平台即要求賣家選擇收款的銀行，網站亦會指示賣家輸入個人的網上銀行帳戶資料和一次性密碼收取付款，即受害人有機會輸入資料後，會透過個人網上銀行應用程式收取一次性認證碼。當騙徒獲得資料後，會將受害人的資產轉移，騙徒瞄準的不是貨款或貨物，而是受害人的銀行資料和存款。有專家建議，市民可利用第三方購物平台及第三方支付平台作交易以減低風險。