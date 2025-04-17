提升DSE英文科成績　福建中學(小西灣)推教學改革

津貼中學福建中學(小西灣)近年推展英語教學改革，校長梁健文透露，已聘請一名助理校長專注校內的英語學習，未來3年分階段在高中化學、物理及生物科以英語授課，而今年9月起初中的科學科率先會以全英語授課、並設數學精英班等，目標提升學生在中學文憑試的英文科成績。

福建中學(小西灣)絕大多數科目均以中文授課，梁指學生生活上接觸英文的機會較少，故影響英語表現及入讀大學的機會，而本地大學均以英書英教，入讀大學的同學在初期仍有適應困難，故必須在中學打好英語基礎，又形容目前英文科是「短板」，若能提升學生英文水平，相信考入大學的人數會大增，期望DSE英文科達至三級或以上成績的可達至4成，成功入讀大學的比例可逐漸增加到4成至5成。

梁預計初期將投放逾500萬元作為起步，學校亦有意安排學生到海外包括新加坡、倫敦等地參與學習交流，並會設有津貼或獎學金，減輕學生家長的開支。梁稱會分階段將部分學科改以英語授課，中一至中四設以英語授課的數學精英班，另外會在初中科學及高中化學、物理及生物科，分三年改以英語授課，學生在升讀高中時，可揀選選修科以英文或中文修讀。