東方日報A1：荒唐檢驗員　棚架未搭完　預批證安全

近年奪命工業意外不斷，各界要求政府嚴查嚴辦。申訴專員公署昨日公布一項有關建造業職安健監管的主動調查報告，揭發政府監管及行業運作存在大漏洞，如搭棚工程還沒完成，工程師已預先簽妥「棚紙」，即未檢查已通過，行業流弊令人不安，申訴專員陳積志直斥有關行為罔顧他人安全，行為「荒唐」，必須追究相關刑責；職安法例不痛不癢也助長歪風，由於違例者往往僅罰款8,000至10,000元，有承建商6年間公然違例77次，形如「慣犯」；此外，發展局審視工務工程標書時，申訴署直指該局對工地安全的評分比例太低，有承建商工地安全分數排名最低，但因「價格相宜」仍然中標。公署向勞工處、屋宇署及發展局提出共40項改善建議。建造界及工權會歡迎報告，促當局堵塞漏洞，加強執法。

申訴公署由2022年9月展開今次調查，經分析2018年至2023年間的133宗致命工業意外，其中108宗來自建造業，有19宗涉及棚架。陳積志指出，目前規例下，竹棚架必須獲「合資格的人」及「合資格檢驗員」（統稱「合資格人士」）確認安全後，簽署俗稱「棚紙」的「表格五」，才可以供工人使用。但公署卻在實地視察中發現，有「合資格人士」預先簽署視察日期後兩日的「棚紙」，更有棚架「未搭好」已獲簽「棚紙」。陳形容情況「荒唐」，又指有涉事人報稱手民之誤「寫錯日期」，事件後已作出補救，但公署質疑情況並非個別例子，令人質疑行內存在普遍的同類情況。

申訴署又在一宗涉及起重機的致命工業意外調查中發現，兩名註冊專業工程師作為「合資格檢驗員」，在風暴後的日子同樣沒有測試及檢查，已簽署數張確認起重機安全的表格。陳認為，涉事失職人員必須受法律制裁、負上刑責。而勞工處亦必須加強監察，包括為竹棚、起重機等高風險作業制訂「檢查清單」範本，要求「合資格人士」備存檢查紀錄及建構電子平台上傳相關紀錄等。

調查報告又指出，2018年至2023年期間，建造業違反職安健法例罪成者，個案平均罰款僅介乎8,000至10,500多港元，相對巨額工程成本及收益，阻嚇力明顯不足。而被定罪最多的兩名承建商，在該6年間，竟被定罪高達77次及56次，直言部分承建商「明顯是慣犯」，斥其視法例如無物。

招標亦是一大漏洞，公署調查發現2020年至2023年期間的致命工業意外中，多個項目的中標者於工地安全項目的分數較低，甚至有中標者的安全分數是所有投標者之中最低。調查期間，發展局於2023年11月才引入新標書評審制度，因應承建商過往的安全紀錄設加減分機制。

陳積志強調，今次是公署歷來最大規模的主動調查行動，團隊要仔細研究40箱、達9萬頁的文件，文件「可以鋪滿一個標準足球場」。公署亦就調查向勞工處、屋宇署及發展局提出的40項建議，全數獲接納，陳強調公署會就每宗主動調查的建議作出跟進，會「追住相關機構同部門，直至所有建議落實為止」。

工權會歡迎申訴署報告，直言屋宇署遺漏在2012年至2014年獲勞工處轉介的已定罪個案令人驚訝，指該署在處理紀律處分的工作極不理想，促嚴正糾正錯誤，以免問題再次發生。至於為人詬病的價低者得投標制度，及過去工務工程標書評審制度未能考慮承建商過往的工業安全表現，該會亦指情況不理想，促政府將有關考慮推行到私人企業的招標工程。

工程師學會前會長卜國明不滿業內存在「不檢查就簽紙」的情況，希望是個別情況，又指若這些「合資格人士」是學會會員，需要接受紀律處分，輕則警告、重則可以除牌。

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