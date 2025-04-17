屋署漏處理轉介　亂象逾10年

申訴專員公署昨日公布一項主動調查，指出勞工處、屋宇署及發展局對建造業的職安健問題監管不力，其中屋宇署更被揭十多年來遺漏處理勞工處轉介的個案！該署承認「誤以為」勞工處會主動提供每宗個案的詳細資料，再由該署跟進，結果十年間僅曾作出過一次紀律處分。申訴專員陳積志批評情況「絕不理想」，且唯一一宗處理的個案，處理時間竟長達6年，更反映出目前機制過於冗長、低效率。

申訴署高級調查主任黃靜雅指出，承建商的註冊事宜由屋宇署負責。若「承建商涉及嚴重工程事故而觸犯勞工安全罪行，且被定罪」，屋宇署可考慮作出紀律處分。2002年，屋宇署與勞工處訂立「轉介機制」，後者每月會向屋宇署提供職安健法例定罪個案列表。不過公署調查報告就指出，2011年至2021年間，轉介機制之下，屋宇署僅只向一間承建商作出一次紀律處分。

她續指，屋宇署向公署承認，過往誤以為勞工處會提供定罪個案列表外，亦會主動提供致命工程個案詳情，故未有再作出跟進。目前該署正重新跟進2015年至2023年間遺漏的58宗個案。

黃又提到，唯一一宗提出處分個案，由事故發生的2009年9月，至2015年12月屋宇署完成紀律處分，歷時超過6年，當中明顯多處涉及延誤。過程中，屋宇署收到勞工處轉介後，要一年才完成分析，遂要求勞工處提供更多資料；獲得進一步資料後，該署又要足足一年後才徵詢法律意見，足見紀律處分程序冗長及效率低。公署提出建議後，屋宇署已作出改善，包括於今年初制訂及實施相關時間指標，例如收到勞工處轉介的個案列表後，一個月內篩出死亡事故個案。