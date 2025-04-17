華構建地月空間三星星座　為國際首個

中國科學院周二（15日）公布，由該院A類戰略性先導專項「地月空間DRO探索研究」部署研製3顆衞星，已在地月空間穩定建立百萬公里級星間測量通訊鏈路，標誌中國已成功構建國際首個地月空間三星星座，並取得多項原創性科技成果，為中國開發利用地月空間、引領空間科學前沿探索奠定堅實基礎。

構成地月空間三星星座的DRO-L星去年2月發射，成功進入太陽同步軌道，DRO-A星及B星去年3月發射，成功進入DRO（遠距離逆行軌道）任務軌道，同年8月首次實現三星組網。按計劃，A星將長期停泊在DRO軌道，即靠近月球、可看作連接地球、月球及深空交通樞紐的DRO軌道，而B星已於近期離開DRO軌道，飛向共振軌道。

研究員介紹，有關成果在國際上首次驗證利用衞星跟蹤衞星，而不是地面去跟蹤衞星，相當於是把傳統地面站變成一顆衞星，放到一個低軌軌道上，為中國未來地月空間探索開闢新技術途徑，更多地服務於地月空間各種各樣軌道定軌、導航、授時，為中國將來展開大規模地月空間商業活動提供高效解決方案。

自去年地月空間三星星座構建以來，中國科學家已用之實現多項地月空間研究重要突破，包括在國際上首次驗證117萬公里K頻段星間微波測量通訊鏈路、國際上首次實現太空船DRO低能耗入軌等。