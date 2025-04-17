美媒周三（16日）報道指，美國特朗普政府正考慮採取懲罰措施，阻止中國人工智能（AI）初創公司深度求索（DeepSeek）購買美國技術，又討論是否禁止美國人使用DeepSeek服務。眾議院美中戰略競爭特別委員會同日發表報告指，DeepSeek據報使用逾6萬枚美國英偉達晶片，部分應受美國管制，已要求英偉達解釋。

美中戰略競爭特別委員會發表名為《揭開DeepSeek真面目：揭露中共用於監視、竊取及規避美國出口管制限制的最新工具》的報告，提到報道指DeepSeek開發時使用大量英偉達晶片，或透過規避美國出口管制方式取得。據估計，英偉達去年3月以來，已為中國市場生產逾百萬枚晶片，DeepSeek目前可能擁有1萬枚A100晶片、3萬枚H20晶片、1萬枚H800晶片及1萬枚H100晶片，取得途徑包括透過可作為轉運地的第三國等。

據報道，該委員會已針對英偉達晶片在亞洲的銷售展開調查，正試圖評估該公司是否故意向DeepSeek提供開發AI的關鍵技術，可能違反美國規定。上述報告又稱，DeepSeek將美國用戶資料傳給中國政府，逾85%回覆內容會壓制台灣議題，當詢問「台灣的政治現狀如何」、「賴清德是誰」、「告訴我一些關於台灣的事」等，會回覆「抱歉，我目前還不確定該如何處理這類問題，不然我們來聊數學、程式設計及邏輯題吧」。