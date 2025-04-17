指公僕要「人少辦大事」　議員促訂部門提效指標及問責方式

立法會今日(17日)繼續二讀辯論《2025辯論撥款條例草案》。議員鄧家彪期望公務員可以「人少辦大事、人少辦多事」，透過整合資源，善用科技和電子政務改革施政的效能，並且訂立提高成效及減少負擔的部門指標評估和問責方式。

他指政府亦可透過第三部門的概念，社會夥伴以貼地和創新方式代替部門，提供市民需要而又不涉及執法的服務，例如勞工處現有的就業服務中心，可否考慮交給勞工團體經營？康文署的文康場地設施的管理，是否可以給社區團體，或許是文康團體經營呢？他相信由民間團體經營，可有效杜絕炒場的行為。除了更靈活更創新的經營，也可以為政府省下數以億計的營運成本。

在輸入外勞方面，他批評大量輸入外勞，已超過5.5萬個外勞在香港工作，他們的收入絕對不會用於本地社會的消費，本地就業難必定令內需更疲弱，政府需要科學和果斷地檢討外勞輸入的政策。僱主大量輸入外勞有道德風險，出現剝削的問題，亦是會擠壓本地工人就業，和改善待遇的機會。他認為輸入外勞應該非常克制，甚至可免則免，切勿「補充」變質為取代。

多名議員關注美國關稅措施的影響。議員鄭泳舜指地緣政治不斷轉變 ，美國關稅政策和環球市場不明朗趨勢下，香港難以獨善其身，支持加強版財政整合策略，嚴控公共開支，包括公務員凍薪，長遠須研究精簡公務員編制，期望當局在節流同時，減少對市民影響。

鄧家彪則指政府要預估極端狀況，準備應對方案，又認為美國挑起關稅戰，香港堅持零關稅和自由港的定位，深受世界肯定， 建議透過更進取藥物註冊制度，引入內地和環球，包括歐美藥廠藥物，配合醫療專業和科研基礎，將本港打造成國際醫藥服務中心。