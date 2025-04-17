斥政府取消學生津貼寸步不讓　議員批增獎勵博士生為搞旺個場

對於取消2,500港元學生津貼，議員朱國強今日(17日)在立法會二讀辯論撥款條例草案時指擔心學校會面對學生或教師流失風險，是必然出現的結果。他批評政府「企硬」、「寸步不讓」，社會只看見減赤削資，看不到與民共議；看不見有商有量，只能無奈「共度時艱」，感到失望。

他認為香港作為國家特區，應為建設強國出一分力，例如確保教育支出只增不減。他擔心假如財赤不改善，政府會持續向教育開刀，不符合國家發展大勢，對於長遠發展有害無益。

政府早前強調要打造「留學香港」品牌。議員鄧飛指市民或疑慮，現時財赤嚴重，當局「仲要增撥一啲獎學金，去益一啲境外學生，即係點呢？」

為打造「留學香港」品牌，他指雖然歡迎拓展香港博士研究生獎勵計劃至400人，但認為做法只是為了「搞旺個場」，長遠要自負盈虧而非讓納稅人「倒貼」。

對於美方對國家無理打壓，他建議政府成立團隊研究地緣政治風險，指跨國企業的商業研究亦會研究地緣政治風險，政府不能只靠「斷章取義」「片言隻語」衡量地緣政治風險。