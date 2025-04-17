「牛肉乾」擬加至400元　運輸業界冀加幅低一點　「抄牌」時更人性化

政府財困，據悉多項交通收費及罰款將調高，違例泊車的定額罰款額將由現時320元加至400元，加幅達25%；同時會加碼超速、切雙白線等交通違規事項的罰款額，加幅高至約50%。此外，政府又計劃將私家車路旁停車咪錶收費，由每節2元上調至每節4元。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強今日(17日)在電節目表示，「牛肉乾」多年未加，政府財赤下要加費是合理，但經濟環境差，期望加幅低一點，否則商用車司機百上加斤。司機不想違例泊車，但現時泊車位不足，期望執法人員「抄牌」時更人性化，例如明知司機正在洗手間，可等多數分鐘。

立法會議員陳紹雄在同一個電台節目表示，立法會交通事務委員會下周將討論有關題目，政府很快會提交文件，加價消息「雖不中亦不遠矣」。他稱，政府財赤，市民 「荷包」亦緊，任何加價都不會受歡迎，但有關收費超過30年沒有調整，現時適宜去討論調整，加價是大家預期之內。

對於「牛肉乾」加幅達25%，陳認為，無論從通脹或公共服務收支平衡而言，加幅相對溫和，較其他國家及地區仍然低，新加坡、倫敦和澳洲的相關收費是香港10倍。而超速和切雙白線等定額罰款增加50%，在一籃子考慮下，勉強都要接受，罰款要有阻嚇力，否則可能影響其他道路使用者安全和導致經濟損失。

至於政府又計劃將私家車路旁停車咪錶收費，由每節2元上調至每節4元。陳指出，當局要加強執法，防止咪錶位被長時間佔用，收費調整後仍比商用和公共停車場每小時收費低。而電動私家車牌照費架構，由車輛淨重量改為以「額定功率」計，因電動車電車續航力技術不斷創新，改變計算方法是無可厚非，亦與時並進。