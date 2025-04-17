已婚婦訛稱懷孕騙青年結婚　嫁妝家人全是假

湖北省隨州市一名26歲申姓男子於網上認識一名尹姓女子，去年二人「奉子成婚」，女方向男方出示現金存款、金條、豪車等作嫁妝，惟後來申男揭發上述嫁妝、出席婚宴的女方家人，以至尹女懷孕均是假的。申男其後報案，尹女因涉嫌重婚罪，目前被採取刑事強制措施。

申男2022年當平台主播時認識自稱來自山東省青島市、31歲未婚的尹女，其後兩人同居，去年5月結婚，女方「父親」、「兄長」也出席婚宴。婚宴後，男方給了對方14.8萬元（人民幣，下同，約15.9萬港元）彩禮，女方則給他「46萬元（約49.5萬港元）存款單」、「100克金條」，以及一輛豪車車匙作嫁妝。婚後尹女發脾氣要回娘家，要求帶走彩禮，並以嫁妝作抵押。申男內心起疑，一查發現存款單是偽造，金條是假，豪車也是從車行租來的。經雙方交涉，尹女同意先給申男退還8萬元（約8.6萬港元）彩禮，回到青島再退回餘款。惟申男後來發現，尹女曾出示由不同醫院發出的多張懷孕檢查報告也是假的，決定於去年報警。

民警調查後發現，參加婚禮的女方家人是假的，辦酒席時尹女是已婚狀態，且實際年齡為35歲，較申男大9歲。隨州市公安局曾都區分局去年8月刑事拘留尹女，翌月對她變更強制措施為取保候審，案件已移交檢方。尹女的現任丈夫向內媒稱，兩人感情不和，他知道妻子背着他與別人辦婚禮。對隱瞞婚姻狀況並與申男結婚一事，尹女未正面回應。