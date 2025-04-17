削多項福利卻增離境稅加民生收費　議員斥財赤轉嫁市民加劇怨氣

立法會今日(17日)繼續二讀辯論撥款條例草案，議員林素蔚指在財赤下，預算案削減不少市民福利「2(港)元乘車優惠少咗、公共交通補貼少咗、個人入息課稅寬減少咗、住宅和非住宅的物業差餉寬減少咗，然而離境稅要加、隧道費要加、咪錶車停車費要加，牛肉乾要加、電動車牌費又要加」一加一減之下，市民荷包縮水、生活艱難。

她認為解決財赤不應該節衣縮食，而是要精明使錢，如澳門實施新生嬰兒牛奶金，贏得許多掌聲，雖然兩地的財政狀況不同，但香港的情況是把部分財赤的壓力轉嫁在普羅大眾身上，長遠來說只會加劇社會的怨氣。

她續指，政府打算2027/28財政年度，對各個非政府組織削減資助的做法，是牽一髮動全身，很大機會影響社福機構的服務品質，更嚴重的是削資助導致社福機構削編制的同時，不少院校又開設了林林總總的社工課程，今年、明年和後年，市場上的社工供應大增，會出現鬥人工低的情況，整個生態絕不健康，難道要社工的畢業生去從事活動工作員，或護理員的工作嗎？

至於政府積極探討規範籃球博彩稅，她相信有關收入相當可觀，可考慮要求馬會把籃球博彩收益50%以上用作社會福利的資助，但不要忘記，青少年和市民接觸籃球的頻率是遠高於賽馬的，合法化是一定程度上降低賭搏的門檻，因此政府在修例的時候，必需清楚交代，開放博彩稅的底線原則，如果今天開綠燈，如果下次庫房又缺錢，是不是可以賭博拳擊、電競呢？政府不可以為了增加收入，無限度開放一點些本來有害的事物，令社會付出沉重代價。