棚架未搭完預批「棚紙」證安全　建造業指「樹大有枯枝」有人「走精面」

申訴專員公署昨日公布一項有關建造業職安健監管的主動調查報告，揭發政府監管及行業運作存在大漏洞，如搭棚工程還沒完成，工程師已預先簽妥「棚紙」，即未檢查已通過，行業流弊令人不安。香港建造業分包商聯會會長伍新華今日(17日)在電台節目表示，合資格人士未妥善檢查就「簽棚紙」屬不能接受，確保「棚紙」安全才簽署確認是重要環節，不能有任何疏忽和讓步，業界清楚相關工作的重要性，可能「樹大有枯枝」有人「走精面」。

立法會人力事務委員會主席林振昇在同一節目表示，過往若並非大規模工程可能缺乏監管，勞工處有需要加強對小型工程的巡查和監管，例如要求涉及「飛棚」等高危工序亦要向勞工處申報。

對於申訴專員公署公布的調查提及勞工處、屋宇署及發展局對建造業的職安健問題監管不力，其中屋宇署更被揭十多年來遺漏處理勞工處轉介的個案。林認為，屋宇署有權拒絕為做法不理想的承建商續牌，對承建商而言，後果比單靠勞工處檢控罰款嚴重。屋宇署除了檢視建築物僭建，應在職業安全工作上加強投入，接獲勞工處轉介要積極配合跟進，以加強阻嚇。