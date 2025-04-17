詐騙「百分百擔保特惠貸款」　涉款逾2千萬元6人被捕

執法部於昨日（16日）進行代號為「擊築」的行動，以「詐騙」及「串謀詐騙」拘捕6人，年齡介乎29至45歲，涉及4間詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」的公司，詐騙金額超過2千萬港元。

「百分百貸款」計劃是政府因早前因應疫情，在2020年推出，以紓緩中小企營運壓力，由政府作擔保貸款，上限為900萬港元。

調查發現4間涉案公司，其中2間公司的董事為了符合申請貸款條件，即單月營業額較早前的季度的平均每月營業額下跌3成或以上。有被捕人利用他所註冊的公司， 即是關聯公司的銀行帳戶轉帳給這些申請貸款的公司持續3個月，從而誇大早前的營業額。3個月後便停止轉帳，便製造營業額下跌超過3成的現象，便可符合申請的要求，而這些轉帳是不涉及實際的營運。另外2間涉案公司，其董事申請貸款，調查發現有人偽造銀行月結單和出入賬的紀錄，令人以為公司有實質的營運 。涉案的4間公司均成功申請貸款。

調查發現貸款存入公司帳戶後，會於短時間內以現金提走，部分轉帳到被捕人的私人帳戶或他名下的其他公司戶口，可見被捕人是處心積慮預先安排製造假賬和假檔案的手法，詐騙政府的貸款計劃。警員現正追查有關資金的流向，亦都會對被捕人士和收取資金的人士進行財富調查。

被捕人士包括3男3女，分別為申請貸款公司的董事和關聯公司的董事和員工，當中兩人為夫妻關係。被捕人士亦包括其中一間關聯公司的職員，調查發現該職員在案中收取欺詐得來的款項。

據了解，涉案4間公司均是本地註冊，分別是媒體製作、科技、 物流及工程，其他的關聯公司亦是相類似的業務包括有物流。 涉案公司的成立日期均是2008年至2020年之間，部分所報稱的業務地址同屬一個地址。其中一間公司騙取了900萬元、其餘3間騙取逾300萬港元，合共騙取逾2000萬港元。

行動中，警員搜查多個地點，包括涉案公司的辦公室、被捕人住所、檢獲銀行檔案、銀行卡、支票簿和電子裝置等。