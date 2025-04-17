議員促嚴控公僕出差費　暫延非緊急工程　斥政府App燒錢

政府沒回應社會上的訴求，公務員只凍薪不減薪。議員陳曼琪今日(17日)在立法會上表明支持公務員凍薪和削減1萬個編制，但政府可以做得更多，例如公務員學院各類培訓範疇的預算開支9,410萬港元，她建議政府嚴格控制公務員培訓費、出差旅費等支出，政府亦應該善用科技精簡程序，提升公共服務的效率，嚴格控制非緊急工程開支。

她指在財委會特別會議之中，曾提及公廁翻新計劃，涉及110個公廁，預算超過4.6億港元。其中有7個公廁工程預算費用超過1,000萬港元。另外，沙田T4的主幹道工程預算是達到68億港元，她認為可以暫延或者縮減此類工程規模，騰出更多的財政資源，用於發展經濟，放善民生。

另一議員楊永杰亦指目前公務員的萬多個空缺，是否全部都要人手去做呢？現在有人工智能科技，政府可否考慮應用於文書工作，還有使用機械狗進行巡邏、搬運物資，或使用無人機巡邏郊野公園。他相信運用科技可以節省很多人手，而政府亦不妨統計一下，有多少可以用科技去取代的職位。

他又形容政府的應用程式(App)都是燒錢的，指每個部門都出自己的App，有百幾個，無論下載量和使用量都偏低，浪費開發和維護的資源。他質疑部分的App是否可以壽終正寢？有部分功能類似的，例如醫健通和HA GO可否考慮合併？他認為長遠需要統一政府的App，以減少資源的浪費。

他續指，隨着基建開支的增加，政府會相應增加發債的規模，他倡議善用逾1萬億的強積金。政府可藉住落實強積金全自由行的契機，容許市民用強積金購買政府債券，此舉可以讓強積金持有人穩賺，另一方面，由於市民須年滿65歲才能夠提取強積金，期內只需還息而不用還本，如此就變相成為一個永續的債券，有效紓緩現金的壓力，以及推動基建投資和債券市場的發展。