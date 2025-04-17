廣交會參展商首破3萬間　何立峰促加強穩外貿

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周二至周三（15至16日）在廣東出席第137屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）有關活動，並調研外貿工作。他強調，要進一步加大穩外貿支持力度，培育外貿新動能，鼓勵拓展國際經貿合作，為建設開放型世界經濟共同努力。

在全球關稅戰陰霾下，一年一度的廣交會周二在廣州市開幕。本屆參展商首次突破3萬間，在美國對華大幅加徵關稅下，企業期待藉此展會對接歐洲、東盟、拉美、中東等替代市場，降低對美國市場的依賴。何立峰先後到廣交會展館家用電器、電子消費品展區和服務機械人專區等多個展廳，了解企業參展情況。

何立峰亦分別與外貿企業和境外採購商座談，並實地調研外貿企業，聽取各方對當前國際經貿形勢的看法與主要關切訴求。他指出，中國始終是投資興業的沃土和值得信賴的貿易夥伴，鼓勵外貿企業利用好廣交會平台、積極開拓多元化市場，也希望各國採購商繼續做中國經濟轉型升級的「同行者」。他要求有關部門和地方繼續加強服務保障，持續改善營商環境，落實支持舉措，為推進外貿高質量發展提供有力支撐。