房會創業家計劃引入公私營協作　共40商鋪提供租金優惠助青年

香港房屋委員會今日(17日)公布「共築・創業家2.0」計劃，擴大計劃覆蓋面，引入公私營協作，進一步支持青年創業。房委會將提供3年階梯式租金優惠，整體租金將低於市場水平，讓青年創業團隊能靈活地調配資金，投入業務拓展，並逐步適應市場租金水平。房委會亦將每年進行階段性檢討，以確保計劃能切實有效地幫助創業團隊持續發展。此外，房委會將增加商舖數量至12間，為年輕人提供更多的創業機會。

房委會亦鼓勵私營商場及商界夥伴響應加入計劃，以擴大計劃覆蓋面與影響力。房委會已獲得十多家商業機構支持，預計將提供共約40間商舖及快閃店。商界將按照各自商舖的獨特性制訂具體計劃內容，以滿足年輕人不同的創業需求。

房屋局局長兼房委會主席何永賢指，共築・創業家2.0擴展到私營商場，讓商界夥伴攜手協助香港青年創業家，向他們提供更多創業機會，開創屬於自己的事業，連同房委會提供的12間商舖，「共築・創業家2.0」將提供約50間商舖，規模較首階段大幅擴展5倍之多，展現公私營協作的力量，共同為香港的創業生態系統注入活力。