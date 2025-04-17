2升降機及自動梯承辦商安全違規　被記15分兼收警告信

機電工程署今日(17日)公布最近12個月，(即2024年4月至2025年3月)的註冊升降機及自動梯承辦商表現評級結果，機電署於期內共進行31,143次升降機和自動梯的巡查。

其中有2間公司因被記分數達15分安全違規事項，或曾被法庭/紀律審裁委員會定罪而接獲機電署發出的警告信，包括奧的斯電梯(香港)有限公司及蒂升電梯香港有限公司，原因包括升降機機廂非預定移動，及升降機機廂門電氣聯鎖裝置失效。

另有3間公司被記總分數達12分或以上， 或在12個月內的平均記分超過4分，或違犯《升降機及自動梯條例》的規定，包括迅達升降機(香港)有限公司、三菱電梯香港有限公司及菱電電梯有限公司，原因涉及升降機主要更改及保養工程的表現欠佳、升降機進行主要更改後未獲得復用證情況下容許升降機恢復使用、升降機進行主要更改後未獲得復用證情況下容許升降機恢復使用。

根據評級結果，有32間註冊升降機承辦商和17間註冊自動梯承辦商獲得「安全之星」，當中有18間註冊升降機承辦商和11間註冊自動梯承辦商在最近連續兩次評級公布中，均沒有出現安全和保養的違規事項，因此獲五顆「質素之星」，達到最高表現級別。