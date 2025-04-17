申訴署揭地盤檢驗員未檢先簽　建造商會譴責罔顧工人安全

就申訴專員公署昨日(16日)發表「政府對建造業職業安全及健康的監管」的主動調查報告，香港建造商會今日(17日)表示，支持報告中要加強安全教育培訓、宣傳推廣、加大力度鼓勵和支援私人建築工地更廣泛應用創新科技系統，以進一步提升工地安全水平的建議。至於報告中提及少數「合資格人士」未有妥善檢查裝置或機械便貿然簽署指定表格確認安全，甚至預先一次過簽署多張表格，商會予以強烈譴責，指完全罔顧工人及公眾安全，絕不能接受。

商會強調「工地安全，人人有責」，提升職安健需全行業共同努力，才能有效預防事故，朝著工地「零意外」的終極目標邁進，單靠某一方的責任無法實現長遠改善。建築工序繁多，涵蓋規劃、設計、施工至營運等各階段，需清晰界定各持份者的責任，業主在招標時應給予合理工期，更重視投標者的過往安全表現，而非單純以低價中標；顧問公司和承建商須完善風險評估和監管工作；分包商應落實安全培訓有效執行；前線工人則需主動遵守安全指引和措施。

商會續指，將積極配合政府部門進一步推廣安全教育及從業員訓練、加快應用「安全智慧工地」等科技系統、優化內部安全審核機制等，並與行業所有持份者共同構建可持續的工作環境，為提升業界整體安全水平作出積極貢獻。