電動車擬按額定功率計算牌費　料2028年至少達3000元

運輸及物流局今日(17日)向立法會交通事務委員會提交文件，建議把電動私家車的牌照費結構，按額定功率分為5個層級，額定功率為75千瓦或以下為首個層級，其後以每50千瓦按4級遞增至最高層級的225千瓦。當局稱考慮到公眾可負擔程度，調整進程會分3年進行。以第一層級、即額定功率75千瓦或以下電動車為例，2025年底至2026年12月的牌費為1,500元、2027年牌費為2,000元，而2028年則調整至最終的3,000元。

當局數據顯示，現有99%電動私家車處於第一、二及三層級，最終牌費分別為3,000元、5,000元及7,000元；至於第四及五層級的最終牌費，則分別為9,000元及1.1萬元，較現時電動私家車的加權平均每年牌照費約1,100元，急增不少。

此外，當局建議將違例泊車的定額罰款額，由現時的320元調高至400元，增幅達25%；超速、橫過連續雙白線等19項交通違例事項的定額罰款額，則由現時的320元至1,000元不等，調高至480元至1,500元不等，增幅達50%。當局強調，調高定額罰款的建議，旨在加強罰則的阻嚇作用；實際的財政影響，將取決於針對違法個案發出定額罰款通知書的數目。

當局又建議調高停車收費錶的最高收費，其中現時收費每15分鐘2元的收費錶，會調整至每15分鐘4元；而收費每30分鐘2元的收費錶，則會調整至每30分鐘4元。調整後的收費錶每小時最高收費為16元；貨車、巴士及旅遊巴士咪錶位收費則維持不變。當局估計在2025至26及2026至27年度起，可為政府分別帶來約2.2億及約3.7億元的額外收入 。

當局計劃在今年第二季提交法例修訂建議，其中理順電動私家車牌照費架構和水平，以及調整停車收費錶收費，須遵循先訂立後審議的立法程序；而調整交通違例事項定額罰款水平的建議，則須遵循先審議後訂立的程序。當局預料，上述修訂可於立法會完成審議後約3至6個月內陸續實施。