全球氣候變暖　廣州深圳提前入夏

廣東省廣州市氣象部門周三（16日）宣布，今年該市於上周二（8日）入夏，較常年偏早。除了廣州，深圳氣象部門也宣布該市於同日入夏，較常年偏早12天。

根據中國「氣候季節劃分」標準，連續5天的5日滾動平均氣溫序列不低於22℃，則以對應的日平均氣溫序列中第一個不低於22℃的日期作為夏季起始日。據廣州市氣象部門統計，廣州國家基本氣象站上周二的日平均氣溫為22.1℃，並在上周三至五（9至11日）持續錄得平均氣溫超過22℃。截至周二（15日），廣州已累計出連續5天的5日滾動平均氣溫均在22℃或以上，因此該市氣象部門認定上周二為今年廣州夏季起始日。

氣象專家表示，廣州常年入夏日期為4月16日。隨着全球氣候變暖，廣州近年來每年的入夏時間大多偏早，其中去年更在3月23日便已入夏。上月以來，廣州頻繁受到冷空氣和強對流天氣影響，入夏時間相對延後。周三下午2時10分，廣州花都區錄得全市最高氣溫達33.6℃。

內地大部地區周四（17日）氣溫偏高，華北、黃淮等地較大範圍地區高溫達30℃以上。周五（18日）受冷空氣和陰雨影響，華北、黃淮多地降溫約10℃。中東部地區周四至周五雨雪逐漸發展增多，江南等地部分地區周五或有暴雨。