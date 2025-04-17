修明武備下周三有新展品　香港故宮五一假期延長開放時間

香港故宮文化博物館正在舉行「香港賽馬會呈獻系列：修明武備──故宮博物院藏清代軍事文物」專題展覽，該展覽將於本月下旬輪換部分展品，新一批文物將於下周三(23日)向公眾展出。新登場的文物包括《平定雲南貴州戰圖》、《渤海閱師圖》以及盔甲和各式兵器。此外，香港故宮還將在五一假期期間(5月1日至5日)延長開放時間。

此次輪換展出的《平定雲南貴州戰圖》之攻克雲南澂江府並克復江那土城，描繪了雲貴地區起義的12幅戰圖之一，呈現清代雲南澂江府被叛軍佔據，雲南巡撫岑毓英以木橋、雲梯、挖掘地道等方式攻城。此幅恢弘的巨畫還作為了整個修明武備展覽主視覺圖。而《渤海閱師圖》之廟島蜃市則是醇親王奉慈禧太后懿旨巡閱北洋水陸各軍，這也是清王朝最高規格的海上軍事校閱。醇親王前往威海衛時，船行四十餘里至廟島，看見海市蜃樓奇觀，遂令隨員慶寬等照繪，廟島蜃市即為此圖。

修明武備還展出了八旗正白旗盔甲，展出的兩套八旗盔甲，主要用於儀仗典禮與軍事訓練，是將士正式着裝的重要組成部分。將於下周三展出的有正白、鑲白旗盔甲。同時，還有各式清朝軍士所使用的兵器，包括各式弓箭、刀劍、盾牌馬具等。

香港故宮還表示，修明武備展覽共分4期，每期約為3個月，當中部分展品會輪換，第二期將於4月23日開展。此外，香港故宮表示，於五一假期期間香港故宮將會延長開放時間至晚上8時。