指增機場離境稅扼殺廉航　旅遊界議員促調減加幅

繼昨日(16日)有議員批評政府增加機場乘客離稅會得不償失後，旅遊界議員姚柏良今日(17)在立法會二讀辯論撥款條例草案時指疫情後再加上貿易戰、關稅戰，要鞏固香港國際航空樞紐的地位，其實挑戰重重。去年機場客運量只是恢復到2018年的七成多，三跑系統去年全面啟用，客運量可以從過往的7,400多萬提升到1.2億人次。

他指目前的當務之急是大力吸客、開拓轉機客的市場。但去年轉機客只及得疫情前的53%，需要須努力追落後，可謂刻不容緩，但政府反其道而行，建議大幅調高離境稅，令到本來就高昂的機場旅客稅費，高上加高，連同機場建設費、保安費，加起來令短途經濟旅客負擔355港元的總稅費，同區內最高的新加坡看齊。他指現時是樞紐和樞紐之間的競爭，畢道轉機客的選擇很多，而高昂的稅費亦會扼殺廉航，他希望政府從善如流，調減稅項加幅，適時檢討徵稅的水平。

對於萬宜水庫東壩近日遊客多，他指很多人關心該地的交通擠塞問題，除了改善陸路交通，他建議在距離東壩不到兩公里的白臘灣，把現時比較簡陋的登岸板道稍為延長，供較大型的船隻停靠，如此旅客就可以下船步行至東壩，此舉不但能分流陸路的交通，也可以為旅客提供不同的一些體驗。

他又指使用船隻亦牽涉成本問題，例如在鹹田灣坐小艇往西貢市中心碼頭，180港元的單程價位會讓許多客人卻步，而原因之一就是燃油稅太高，他希望在促進海島海岸旅遊從的角度，考慮讓現時900多艘持牌遊樂船隻可以使用免稅油。