周守仁復活節文告提關稅戰　指國際條約慣例看似逐漸瓦解

一連四日復活節假期明日（18日）開始，天主教香港教區主教周守仁發表復活節文告，提到撰寫文章時正值美國針對全球各國和地區不同的關稅方案，全球情緒變得黯淡、擔憂和悲觀，人們愈來愈擔心全球經濟可能出現衰退。他又指，習以為常的國際條約和慣例，看似在眼前逐漸瓦解，呼籲教友要相信希望的集體力量和人的意志力，亦也相信作為全球公民的聯合行動。

白宮早前表示，由於中國向進口美國貨加徵報復性關稅，進口中國商品現面臨最多245%關稅。中國則於下周召開聯合國安理會非正式會議，譴責美國把關稅武器化的霸凌行徑，並邀請聯合國全部193個成員國出席。周守仁在文告指出，人們愈來愈擔心全球經濟可能出現衰退，並跟困擾全球的區域戰爭、地緣政治緊張局勢和自然災害可能同時出現，而經濟條件差、國際或社會地位低微的人民，永遠是最受苦的一群。

他又關注第二次世界大戰後各國多年來建立的所謂「國際社會」發生了變故，指公認的世界秩序在不同程度上支持着商業、金融、跨境流動、國際社會政治事務等領域的運作，反問「如今這些秩序又何去何從。」他又稱，習以為常的國際條約和慣例，看似在眼前逐漸瓦解，同一時間又看不到任何可替代的世界秩序，能夠重建人們的信心。

周守仁又稱，光明告訴世人，黑暗永遠不是絕對，邪惡和死亡不會得意到最後，認為最重要是，即使在最黑暗的時刻，也不要失去希望，指如果任由自己在邪惡的鬧劇下失去希望，死亡便成為我們的終局。他最後指，要相信希望的集體力量和人的意志力，也要相信作為全球公民的聯合行動。