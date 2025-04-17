恒大獲日內瓦國際發明展銀獎　展現前沿科技能力

香港恒生大學的「無人機展位智能檢測系統」於日內瓦國際發明展榮獲銀獎。項目名為「ExpoDrone：AI無人機展位智能檢測系統」項目結合無人機自動巡檢與人工智能數據分析，以及基於大型語言模型的合規性驗證。

項目是由供應鏈及資訊管理學系副教授何道森領導，將展覽攤位檢查分成三個階段。首階段涉及定義檢查的關鍵範圍(如結構完整性、電氣安全、消防規範、品牌指引等)與相關安全法規，並上傳各展覽攤位的建築平面圖、3D模型或詳細設計圖紙。第二階段涉及自動化的現場數據採集與3D建模，依預設路徑飛行的自主無人機將完整覆蓋每個展覽攤位，從多個角度拍攝高解像度2D圖像與影片。另一方面，先進的AI演算法將處理這些圖像，生成精確的展覽攤位3D實時模型，提供其結構與特徵的全面數位視圖。

第三階段則用AI分析與大型語言模型(LLM)等技術進行數據處理和驗證。AI將比對新生成的3D模型與原始設計規格，分析結構弱點或不一致之處，以識別任何偏差；同時，LLM會根據安全與法規標準數據庫進行自動化檢查，確保展覽攤位符合所有必要要求。這使系統能夠生成詳細的合規報告，標示出發現的問題，並提出修正行動建議，以協助達成全面的安全合規。

今屆日內瓦國際發明展匯聚來自約35個國家及地區逾1,050項突破性創新發明，展示發明家、大學、研究機構及企業的突破性創新成果。