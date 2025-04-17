入屋摑前度逼口交兼強姦　男保險經紀罪成判監6年3個月

一名男保險經紀2021年涉嫌在前度住所掌摑女方，掟爛她的電話，並要脅要她幫他口交，甚至強姦她。男子去年在高院受審後，被裁定普通襲擊、刑事損壞及威脅或恐嚇手段促使非法性行為3罪罪成，判囚25個月。惟強姦罪無法達成有效裁決，需要重審。男子經重審後，昨日(16日)被裁定強姦罪成，今日(17日)就此罪被判入獄6年3個月。法官指，被告明知女方有新男友，仍死心不息，當她是洩慾工具，行為極其卑鄙下流。

現年34歲被告劉億利，報稱任職保險從業員。他原本被控7罪。各項控罪案發日期全部為2021年7月27日，地點是秀茂坪某單位，事主為女子X。去年6月，陪審團裁定其被告普通襲擊、刑事損壞及威脅或恐嚇手段促使非法性行為3罪罪成，法官判他入獄25個月。至於強姦罪，則因無法達成大比數有效裁決，需要重審。

法官今日引述辯方求情指，被告因X結識新男友而萌生妒忌心，失去理智，為洩憤而犯案。被告在求情信承認，自己是被情緒蒙蔽理智。法官另引述X創傷報告指，X因事件承受巨大心理壓力，遭受情緒打擊，需要持續接受心理輔導。法官形容本案性質極其嚴重，被告從精神及身體上欺凌X，當她是洩慾工具，行為極其卑鄙下流，令她留下陰影。X需要兩次作供，無疑是在她的傷口上灑鹽，判她入獄6年3個月。另下令之前控罪的1個月刑期分期執行，即就事件中4罪共判囚6年4個月。

控方在開案陳詞指，X在2020年10月透過社交應用程式認識被告。兩人成為情侶，至2021年年中分手。X之後和男子Y拍拖。案發當日凌晨時分，被告傳訊息給X，說「你要做雞唔緊要」，並要求X讓他進入住所，否則會「搞」她的祖母。X受驚下為被告開門。控方指，被告在單位內不斷掌摑X，手扼X的頸，把X的手機擲到地上，令手機損壞。被告之後要X替他口交，威脅若X拒絕，便會毆打Y。X只有替被告口交。被告隨後再把她強姦。

案件編號：HCCC18/2023