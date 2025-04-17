認打假波賭外圍　港足名宿招重文被判罰款

廉政公署早前採取「勁草」執法行動，搗破一個涉嫌貪污「打假波」外圍賭博集團，多人被起訴。其中時任標準流浪總教練招重文及一名學校代課老師，被控向收受賭注者投注等罪，案件今日(17日)在東區裁判法院再訊。兩名被告承認投注「外圍波」，分別被判罰款2.4萬及1.2萬港元。案情透露，招重文曾透露其球隊作賽策略，表明當日將不會派任何前鋒作賽，並下注球賽的「下盤」及「細」總入球。

兩名被告是55歲招重文，他是香港流浪足球會(又名標準流浪)時任總教練；及46歲學校代課老師何思漢。二人今日承認兩項推廣或便利收受賭注或向收受賭注者投注罪名，以及一項向收受賭注者投注罪。招重文被裁判官林子康判處罰款1.2萬港元，而何思漢則被判罰款2.4萬港元。

據廉署案情透露，本案於2023年1月至12月期間發生，招重文跟何思漢互相認識。兩人投注的「外圍波」涉及5場在2022/23及2023/24賽季的香港超級聯賽、賽馬會菁英盃及足總盃賽事。招重文先後多次要求何思漢協助他向外圍賭博經營者，投注上述5場本地足球賽共4.7萬港元，每項投注金額由2,000港元至5,000港元不等。

廉署發現，上述賭注中，除了有招重文為自己作投注的金額外，還包括招重文從另一名標準流浪教練收取的賭注共2萬港元。當招重文指示何思漢投注2023年1月15日、由他有份執教的標準流浪與晉峰對壘的港超聯賽事時，招向何透露其球隊作賽策略，標準流浪當日將不會派任何前鋒作賽，意味入球數目將會較低，而招當日經何就該球賽的「下盤」及「細」總入球分別下注5,000港元。標準流浪最終以2比1勝出比賽。據廉署指，相關貪污調查仍在進行，不排除會有更多人士被檢控。

案件編號：ESCC1718/2024