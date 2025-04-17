俄貨機4年前誤闖未啟用滑行道　調查指機組人員不悉該區未啟用

一架西伯利亞航空的波音737-800BCF型貨機，於2021年10月14日降落香港國際機場後，誤闖當時仍未啟用的三跑工地，一度令機場北跑道緊急封閉1個半小時。民航意外調查機構今日(17日)公布有關滑行事故的調查報告，指出涉事貨機的機組人員事前不知悉機場存在已鋪砌但尚未投入運作的區域，並誤認該區域為指定跑道出口。就此，調查小組就建議西伯利亞航空應審查其飛行員於飛行前是否掌握各項航空資訊，以及機場管理局在規劃和實施飛機移動區範圍內的工程項目時，應進行全面風險評估。

報告指出，當日凌晨零時03分，涉事貨機在香港國際機場當時的北跑道降落後，依照航空交通管制指示，經由滑行道A7離開跑道時，錯誤滑行至滑行道A6和A7之間的一段已鋪砌但尚未投入運作的區域，並於該區域上的標記牌前停下。事故中沒有人員受傷，而飛機、跑道及機場設施均沒有受損。

有關調查由專業的意外調查小組，按照國際民用航空組織的標準進行，其目的是找出事故發生的經過及成因，避免同類事件再次發生。