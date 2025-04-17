香港迪士尼20周年　6.28起辦一年慶典　包括限定城堡演出等

香港迪士尼今年踏入20周年，樂園今日(17日)宣布由6月28日開始，舉辦一系列特別活動慶祝，今日「香港迪士尼樂園20周年奇妙紅地毯派對」，為橫跨一年的慶祝活動展開序幕。而一系列慶祝活動包括約15分鐘的周年限定城堡演出，屆時將有歌手以演唱會形式，唱出20周年主題曲即兩首原創歌曲，並有11架全新花車，與超過30位迪士尼卡通角色舉行巡遊，亦有歷來最盛大的夜間匯演，首次由奇妙夢想城堡延伸至整條美國小鎮大街。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，香港迪士尼20周年奇妙派對將於6月28日正式展開，演藝人員正籌備這場為期一年的慶典，急不及待歡迎來自世界各地的訪客，一同參與香港迪士尼大型派對。迪士尼的慶祝活動包括全新的城堡演出、度假區最大型的「Friendtastic!」巡遊表演，以及特別版本「迪士尼星夢光影之旅」等。

度假區也在未來數月，展開全球宣傳活動，邀請旅客到訪香港並參與香港迪士尼的慶祝活動，展現香港作為首選旅遊目的地的地位。而本月初，迪士尼亦公布開展「快樂傳遞:香港迪士尼樂園20周年門票捐贈」計劃，將捐出20萬張樂園門票予社區有需要人士，較往年平均每年捐出10萬張門票翻倍。