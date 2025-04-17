復活節前夕搶閘出遊　憂日本天災轉北上　高鐵站人頭湧湧

大多數人都拖着大篋細篋及一抽二掕排隊離境。(袁志豪攝)

雖然明日(18日)才是復活節正日，不少市民提早於今日(17日)出發旅遊。西九龍高鐵站及機場均人頭湧湧，北上或到日本等地放假、散心。今明兩日前往大部分地方的高鐵票均告售罄。部分人稱擔心日本天災而改到內地旅遊。旅遊業議會亦說，今年外遊團過半是高鐵團，亦有旅行社開「專列」到廣東省以外地區出團。

縱使復活節長假期未開始，但一眾莘莘學子早在本周一(14日)起已放假，家長們紛紛帶子女出遊。今午在西九龍高鐵站，候車大堂都坐滿人，檢票閘口擠滿準備登車的乘客，離境大堂的情況不相伯仲，大多數人都拖着大篋細篋及一抽二掕排隊離境，部分一家大小出遊，相信他們會離港一段小時間。

而售票大堂的顯示屏所見，幾乎所有列車車票已售罄，需要候補，要即日買車票北上或有難度。出發到廣州4天的市民指，因為日本有地震、火山爆發等傳聞，擔心危險，寧願假期到內地走走散心。另有市民稱打算在廣州玩3天，會去室內滑雪場遊玩。

港鐵日前指出，復活節假期將會增加高鐵列車班次，其中明後兩日(18日及19日)將增加8班由深圳北站往香港西九龍站的南下列車；下周日、一(20日及21日)則會增加7班由香港西九龍站前往深圳北站的北上列車，假期期間部分短途班次改以16卡編組的列車行駛。

另外於明日至下周二(18日至22日)期間，港鐵安排額外8對來回香港至旅遊勝地的專列列車，包括桂林、長沙、潮汕、張家界、南昌及肇慶等，供旅遊業界包團乘搭。

旅議會總幹事楊淑芬提到，復活節假期港人外遊人數比往年多，期間有3,000多個旅行團出發，過半是高鐵團，大多數去廣東省以外地區，包括貴州、桂林、長江三峽等。部分旅行社包起全卡高鐵組織旅行團，一卡提供600多個位出發去長沙、張家界或汕頭。